نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أونروا: لا نهاية للمأساة في غزة إذا استمر هجوم إسرائيل عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مسؤول أممي لوكالة أسوشيتد برس، الأربعاء، أنه إذا مضى الجيش الإسرائيلي في هجومه على مدينة غزة "لن يكون هناك أي أمل على الإطلاق في رؤية نهاية لهذا الوضع".

وتقول إسرائيل إن إخلاء أكثر مدن قطاع غزة اكتظاظًا بالسكان، أمر "لا مفر منه"، ما يزيد القلق الدولي على مئات الآلاف هناك، في الوقت الذي يلوح فيه خطر انتشار المجاعة في القطاع، بعد 22 شهرًا من الحرب.



وقال سام روز، القائم بأعمال مدير عمليات غزة لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، إن بعض كبار السن، أو الأطفال، أو المرضى، أو العاجزين عن الحركة لا يستطيعون الخروج من مدينة غزة، في الوقت الذي انتشرت فيه الدبابات والمدرعات الإسرائيلية على مشارف المدينة.



وأضاف روز: "السكان يعيشون في خوف بالغ وقسوة وإذلال شديدين، دون قدرة على التحكم بأي شكل في حياتهم اليومية لحظة بلحظة." وأفاد روز بأن 6 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات، من غذاء، ودواء، ووقود، ومياه، عالقة خارج غزة منذ أشهر، بسبب القيود الإسرائيلية.