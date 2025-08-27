نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام: أوكرانيا تفقد صورتها كضحية في نظر القادة الأوروبيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت الصحيفة التشيكية "ليدوفكي" نظام كييف إلى إدراك أن أوكرانيا تفقد صورة الضحية في المجتمع الأوروبي وعليها أن تبدأ في دفع فواتيرها.

وقالت الصحيفة: "أوكرانيا تفقد موقعها كضحية حصرية. ضحية تتعامل معها الدول الغربية إنسانيا وتمنحها هبات بدلا من المطالبة بالسداد".

وتشير المقالة إلى أن بولندا قد سلكت بالفعل طريق المواجهة مع أوكرانيا. على وجه الخصوص، وضع الرئيس البولندي كارول نافروتسكي "سكينا على عنق الأوكرانيين" من خلال تقييد تمويل كييف.

وفرض نافروتسكي حق النقض (فيتو) على قانون المساعدة لأوكرانيا، وهو قانون مؤقت يتم إعادة تبنيه كل ستة أشهر. في إطار هذا القانون، كانت بولندا تدفع، على سبيل المثال، فاتورة تشغيل نحو 30 ألف محطة "ستارلينك"، التي سبق تسليمها إلى كييف.

ويوم الثلاثاء، صرح المرشح السابق للرئاسة في البلاد، سفومير مينتسين، بأن على أوكرانيا أن تدفع بنفسها مقابل محطات "ستارلينك" إذا كانت تريد استخدامها.