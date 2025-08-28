نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: السيول والفيضانات في اليمن تخلف ضحايا وإصابات بالعشرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح مكتب الأمم المتحدة للعمل الإنساني في اليمن (OCHA) أن الأمطار الغزيرة والسيول في اليمن أثرت على عشرات الآلاف من الأشخاص منذ أبريل الماضي.

وأضافت المنظمة أن عدد المتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة بلغ أكثر من 100 شخص بين ضحايا ومصابين.

وأكد المكتب التابع للأمم المتحدة أن شركاء العمل الإنساني يعملون على توسيع نطاق المساعدات، بما في ذلك حزمة المساعدات الطارئة، وتوفير المأوى، والغذاء، ومستلزمات النظافة.

يذكر أن تقارير إعلامية محلية وعالمية أفادت بأن اليمن يشهد أمطارا غزيرة في مناطق متفرقة، مؤكدة غرق عدد من الأشخاص معظمهم من الأطفال.