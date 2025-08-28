نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وزراء قطر يعلن عن حزمة استثمارات بـ7.5 مليار دولار في مصر لتعزيز التعاون الثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أن العلاقات الأخوية بين قطر ومصر تقوم على أسس راسخة وروابط وثيقة بين الشعبين وقيادتي البلدين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي المشترك.

استثمارات قطرية بقيمة 7.5 مليار دولار

أكد رئيس الوزراء القطري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمدينة العلمين مع وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي، أن الدوحة أعلنت عن حزمة استثمارات جديدة بقيمة 7.5 مليار دولار في مصر.

وأوضح أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد الانتهاء من عدد من الاتفاقيات الخاصة بالمشروعات المتفق عليها، مما يعزز من حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

تطور التبادل التجاري بين مصر وقطر

لفت آل ثاني إلى أن التبادل التجاري بين مصر وقطر شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مؤكدًا تطلع بلاده إلى مزيد من النمو في هذا المجال، بما يسهم في زيادة فرص الاستثمار وتوسيع الشراكات الاقتصادية.

تعاون متعدد المجالات

أوضح رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري أن التعاون بين الجانبين لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل مجالات متنوعة مثل الثقافة، الزراعة، التضامن الاجتماعي، والتأمينات الاجتماعية.

كما أشار إلى توقيع مذكرات تفاهم جديدة تمثل خطوة مهمة نحو تنويع مجالات التعاون وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.