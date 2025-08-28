نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وزراء قطر: التصرفات الإسرائيلية غير المسؤولة تهدد أمن المنطقة والاستقرار لن يتحقق إلا بالحلول الدبلوماسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد حالة متصاعدة من التوتر جراء ما وصفه بـ "التصرفات الإسرائيلية غير المسؤولة" في عدة دول، مشيرًا إلى ما يجري في لبنان وسوريا من اعتداءات تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة، في ظل غياب أي ردع لهذه الممارسات.

الملف النووي الإيراني قضية أمنية إقليمية

وأوضح رئيس الوزراء القطري، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي بمدينة العلمين، أن النقاشات تناولت أيضًا الملف النووي الإيراني، باعتباره قضية أمنية تهم جميع دول المنطقة.

وشدد على أن تحقيق الاستقرار الإقليمي لا يمكن أن يتم عبر الحروب أو التصعيد العسكري، وإنما من خلال الحلول الدبلوماسية التي تضمن مصالح كافة الأطراف.

دعوة لتعاون عربي وإقليمي

وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى أن الوصول إلى هذه الحلول يتطلب تعاونًا عربيًا وإقليميًا مشتركًا، مؤكدًا أن التنسيق بين دول المنطقة بات ضرورة لمواجهة التحديات الراهنة، والتصدي للسياسات التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي.