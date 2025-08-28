نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ووزيرة خارجية الفلبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيًا مع السيدة "ماريا تريسا لازارو" وزيرة خارجية الفلبين يوم الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

قدم الوزير عبد العاطي التهنئة لنظيرته الفلبينية على توليها مهام منصبها الجديد، معربا عن التطلع للعمل على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، خاصة مع الاحتفال العام المقبل بمرور ٨٠ عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقد أعربت الوزيرة الفلبينية من جانبها عن تطلعها للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية، مشيرة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الفلبين.

كما أطلع الوزير عبد العاطي نظيرته الفلبينية على الفرص الواعدة التي يزخر بها الاقتصاد المصري أمام الاستثمارات الأجنبية، مبرزا التزام الدولة المصرية بجذب الاستثمارات وتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول الأسيوية. كما أكد الحرص على تعزيز العلاقة بين مصر وتجمع الآسيان، خاصة منذ توقيع مصر على اتفاقية "التعاون والصداقة" في سبتمبر ٢٠١٦. كما تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات حول مستجدات الاقليمية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.