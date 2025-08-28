العالم اليوم - فيديو.. براك يتراجع عن "كلماته الصادمة" بحق صحفيين في لبنان

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. براك يتراجع عن "كلماته الصادمة" بحق صحفيين في لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 أغسطس 2025 04:28 مساءً - في أعقاب الجدل الذي أثارته كلماته "الصادمة" بحق صحفيين في لبنان، قدّم المبعوث الأميركي توم براك اعتذارا غير مباشر، مشيرا إلى أن استخدامه لكلمة "animalistic" لم يكن بقصد الإهانة أو الإساءة.

وقال براك، في مقابلة مع الإعلامي ماريو نافال على منصة "إكس": "كنت أحاول فقط أن أقول: هل يمكننا أن نهدأ قليلا؟ هل يمكننا أن نُظهر شيئا من التسامح واللطف؟ نعم، دعونا نتحلّى بالتحضّر. لكن ما قلته لم يكن مناسبا في وقت كان فيه الإعلام يقوم بعمله".

وأضاف: "أنا أدرك، أكثر من أي شخص آخر، أن هذه الأمور معقدة وصعبة. من النادر أن تتاح للصحفيين فرصة التحدث مع من يتخذون القرار فعلا".

وتابع براك: "كان يجدر بي أن أكون أكثر كرما في وقتي، وأكثر تسامحا في موقفي".

وكان براك قد افتتح مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء في قصر بعبدا بمطالبة الصحفيين الصاخبين بالتزام الهدوء ووجه لهم كلمات وصفت بـ"الصادمة والعنيفة"، قائلا: "سنضع مجموعة مختلفة من القواعد هنا، أليس كذلك؟ أريدكم أن تصمتوا للحظة".

وأضاف مهددا بوقف المؤتمر الصحفي: "في اللحظة التي يبدأ فيها الأمر بالفوضى أو بالسلوك الحيواني، سننهي كل شيء".

وتابع:"هل تريدون أن تعرفوا ما الذي يحدث؟ تصرفوا بتحضر، بلطف وتسامح. لأن هذه هي المشكلة الحقيقية فيما يحدث في المنطقة".

وعبرت رئاسة الجمهورية اللبنانية، الثلاثاء، عن أسفها الشديد لما صدر عن براك، واصفة ما حدث بأنه "كلام صدر عفوا من منبرها عن أحد ضيوفها".