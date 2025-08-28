نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بلومبرغ": شي بعث رسالة سرية إلى نظيرته الهندية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قالت وكالة "بلومبرغ" إن الرئيس الصيني شي جين بينغ بعث رسالة سرية إلى نظيرته الهندية دروبادي مورمو في مارس الماضي.

هذه الرسالة تزامنت مع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجملة جديدة من الرسوم الجمركية.

وجاء في التقرير الذي استند إلى مصدر مطلع أن الرئيس الصيني أراد من خلال هذه الخطوة "استشعار الموقف" تمهيدا لتحسين العلاقات بين بكين ونيودلهي، حيث عبرت الرسالة عن "قلق الصين إزاء أي اتفاقيات بين الهند والولايات المتحدة من شأنها الإضرار بمصالح بكين".

ويأتي هذا التطور في الأحداث في وقت بدأت فيه سريان رسوم جمركية أمريكية بنسبة 50% على واردات الهند من الموارد الطاقة الروسية، في إجراء يعترف مستشار ترامب بأنه يهدف إلى "عرقلة قيام نيودلهي وبكين بشراء النفط الروسي"، وفقا لما نقلته قناة RT.

يذكر أن ترامب أعلن بداية الشهر الحالي عن فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على نيودلهي بسبب مشترياتها من النفط الروسي، لتصبح الهند أمام واحدة من أعلى الرسوم الجمركية في العالم، الأمر الذي يهدد بتراجع تجارتها مع الولايات المتحدة، وهي أكبر سوق لصادراتها