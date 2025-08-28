نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تعلن عن إنشاء مجمعين جديدين لتوزيع المساعدات جنوبي غزة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي إنشاء مجمعين إضافيين لتوزيع المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية جنوب قطاع غزة.

وجاء البيان المنشور على قناة التلغرام الرسمية للنائب المتحدث باسم جيش الإسرائيلي للإعلام العربي، "كابتن إيلا": "في إطار المساعي الرامية إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بناء على توجيهات المستوى السياسي يجري خلال الأيام القليلة القادمة إنجاز إنشاء مجمعين إضافيين لتوزيع المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية جنوب القطاع وذلك لصالح الجهود التي تقودها الإدارة والصندوق الامريكيتين في قطاع غزة".

وأوضح البيان أن المجمعين الجديدين سيحلان محل مجمع تل السلطان الحالي، بهدف تحسين كفاءة التوزيع وزيادة عوامل السلامة خلال عملية توزيع المساعدات.



وكشف البيان أن أكثر من 2.3 مليون طرد غذائي تم توزيعها منذ نهاية مايو/أيار الماضي، حيث يغطي كل طرد احتياجات أسرة لمدة أسبوع.

كما أكدت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية ستواصل تيسير عمل المساعدات الإنسانية في غزة، مع التركيز على ضمان توزيع المواد الغذائية للسكان المدنيين ومنع استغلال هذه المساعدات من قبل حركة حماس، التي وصفتها "بالإرهابية".

هذا البيان يأتي ليضع كلام الجيش الإسرائيلي محل شك، في وقت تتأزم فيه الأوضاع في غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع اليوم عن ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 317 وفاة، بينها 121 طفلا