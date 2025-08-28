نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. هجوم إسرائيلي ضخم يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة روسيا اليوم، أن الطائرات الإسرائيلية تشن هجوما ضخما على العاصمة صنعاء

وقالت القناة 14 الإسرائيلية: "إسرائيل تنفذ ضربات كبيرة وواسعة النطاق داخل الأراضي اليمنية"، مشيرة إلى أن الهجوم يستهدف قادة بارزين.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن سلاح البحرية يشارك أيضا في الهجمات على اليمن.

وبحسب شهود عيان، سمع ما لا يقل عن 10 انفجارات ضخمة هزت العاصمة صنعاء، وجبل عطان غربي العاصمة