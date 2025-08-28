نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماكرون يؤكد دعم أوروبا خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس اللبناني جوزيف عون أن خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة تلقى دعما أوروبيا واسعا.

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس عون تلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون وشكره على الجهد الذي بذله وأسفر عن التوافق للتمديد للقوات الدولية "اليونيفيل" حتى نهاية العام 2027.

وأفادت بأن "الرئيس ماكرون أكد أن الخطة التي سيضعها الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح تلقى دعما أوروبيا ودوليا واسعا وينبغي أن تتسم بالدقة"، مشيرة إلى أن "عون وماكرون بحثا التحضيرات الجارية لعقد مؤتمرين دوليين لإعادة إعمار لبنان ودعم الجيش