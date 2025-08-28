العالم اليوم - البيت الأبيض: ترامب "غير سعيد" بضربات روسيا على كييف

انتم الان تتابعون خبر البيت الأبيض: ترامب "غير سعيد" بضربات روسيا على كييف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 أغسطس 2025 10:28 مساءً - شدد البيت الأبيض، الخميس، على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لم يكن سعيدا بالضربات الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت في مؤتمر صحفي: "لم يكن (ترامب) سعيدا بهذه الأنباء، لكنه لم يفاجأ بها أيضا. البلدان في حالة حرب منذ فترة طويلة".

وأضافت أن "الضربات الروسية "المروعة" تهدد خطة ترامب للسلام في أوكرانيا".

من جانبه، ندد الموفد الأميركي الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيلوغس، بالضربات الروسية على كييف، والتي أسفرت عن 17 قتيلا بينهم أربعة أطفال.

واعتبر الموفد الأميركي أن تلك الضربات تهدد الوساطة التي يقودها الرئيس الأميركي ترامب.

وقال كيث كيلوغس عبر منصة إكس إن "هذه الهجمات المروعة تهدد السلام الذي يسعى رئيس الولايات المتحدة إلى تحقيقه"، لافتا إلى أن الضربات أسفرت عن مقتل "مدنيين أبرياء" وألحقت أضرارا بممثليتي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في العاصمة الأوكرانية.