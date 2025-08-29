نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزة تحت وطأة كارثة إنسانية ممتدة: آلاف الضحايا ودمار شامل للبنية التحتية "مجاعة تهدد أجيالًا كاملة وسط صمت دولي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الوضع الحالي في غزة حرج للغاية.. وفقًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فإن المشهد الحالي في غزة ينذر بكارثة ممتدة، أكثر من 650 ألف طالب حرِموا من التعليم بسبب تدمير 90% من مدارس القطاع، كما أن مئات الآلاف من الأطفال يعانون من سوء التغذية واضطرابات نفسية وعقلية نتيجة الخوف المستمر.

أهم الإحصائيات حول الوضع في غزة:

- عدد الضحايا: ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 44،664 قتيلًا و105،976 مصابًا.

- تدمير البنية التحتية: دُمّرت معظم المدارس والجامعات، ولم يبقَ أي معهد أو جامعة قائمة.

- الوضع الإنساني: نقص المساعدات يتجاوز 86%، ويواجه السكان جريمة تجويع ممنهجة.

- الإجلاء الطبي: الهلال الأحمر الفلسطيني يشارك في إجلاء مرضى غزة لتلقي العلاج في الأردن.

الأوضاع في غزة

التطورات الأخيرة في قطاع غزة:

- الغارات الإسرائيلية: تواصل القوات الإسرائيلية تدمير القطاع، حيث سقط أكثر من 70 قتيلًا في القصف الإسرائيلي.

- الاستجابة الدولية: البابا ليو يوجه مناشدة قوية للمجتمع الدولي لإنهاء الحرب في غزة.

غزة بين المجاعة والدمار: كارثة إنسانية تهدد أجيالًا كاملة وتضع العالم أمام مسؤولية عاجلة

يُظهر الوضع الراهن في غزة صورةً مأساوية تتجاوز حدود الأرقام والإحصائيات، إذ يعيش السكان في ظروف إنسانية غير مسبوقة تتسم بالمجاعة والمرض والخوف الدائم، إن حجم الدمار الذي طال البشر والحجر.

المجاعة في غزة

إضافةً إلى الانهيار الشامل للبنية التحتية وحرمان الأطفال من حقهم في التعليم، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية عاجلة، إن استمرار هذا الواقع يهدد أجيالًا كاملة بالضياع، ويؤكد أن إنهاء الحرب وفتح ممرات إنسانية آمنة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وجودية لوقف الكارثة الممتدة.