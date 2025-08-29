العالم اليوم - مقاطع فيديو مروعة.. لحظة تحطم واحتراق "إف 16" ومقتل قائدها

انتم الان تتابعون خبر مقاطع فيديو مروعة.. لحظة تحطم واحتراق "إف 16" ومقتل قائدها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 أغسطس 2025 12:24 صباحاً - تحطمت مقاتلة من طراز "إف 16" تابعة لسلاح الجو البولندي، الخميس، أثناء قيامها باستعدادات لعرض جوي في رادوم وسط البلاد.

وأسفر الحادث عن مقتل الطيار، حسبما أفاد ناطق باسم الحكومة البولندية آدم سلابكا.

وقال سلابكا على منصة "إكس": "وقعت مأساة في رادوم. أثناء التحضيرات لعرض إير شو الجوي تحطمت مقاتلة من طراز إف 16. للأسف قتل الطيار".

وأفاد بيان للجيش البولندي أن الحادث لم يتسبب في إصابات على الأرض.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل الإعلام، المقاتلة وهي تقوم بمناورة بهلوانية، ثم تتحطم على المدرج وتشتعل فيها النيران.

ومن المقرر أن يقام العرض الجوي في رادوم الواقعة على مسافة نحو 100 كيلومتر جنوبي وارسو، نهاية الأسبوع الجاري.