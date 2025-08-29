العالم اليوم - فيديو.. مجلس الشيوخ المكسيكي يتحول إلى حلبة مصارعة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. مجلس الشيوخ المكسيكي يتحول إلى حلبة مصارعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 أغسطس 2025 02:17 صباحاً - تحول مجلس الشيوخ المكسيكي إلى حلبة مصارعة، حيث تبادل رئيسه ونواب آخرون الضرب والدفع والصراخ بعد نقاش حاد حول وجود قوات أميركية في البلاد.

وأمسك رئيس الحزب الثوري المؤسسي المعارض أليخاندرو مورينو، رئيس مجلس الشيوخ جيراردو فرنانديز نورونيا، وهو من حزب مورينا الحاكم، بعد أن انتهى المشرعون من غناء النشيد الوطني إيذانا بنهاية جلسة مساء الأربعاء.

قال مورينو مرارا في الفيديو الذي بث مباشرة: "أطلب منك أن تسمح لي بالتحدث"، ليرد نورونيا قائلا: "لا تلمسني".

وعندما حاول نورونيا الابتعاد، شوهد مورينو وهو يمسك به مرة أخرى، قبل أن يبدأ الاثنان في العراك ودفع بعضهما البعض، حتى أن مورينو صفع نورونيا على رقبته.

وعندما تدخل أحد مساعدي نورونيا أسقطه مورينو أرضا، وبينما حاول رئيس مجلس الشيوخ مغادرة المنصة دخل نائب آخر إلى المعركة وضربه.

وقال نورونيا خلال مؤتمر صحفي بعد الحادث: "بدأ مورينو باستفزازي ولمسي وجذبي. ضربني على ذراعي وقال سأضربك ضربا مبرحا. سأقتلك".

وكتب مورينو على منصات التواصل الاجتماعي: "عندما تجاوز نورونيا الحدود كان يعلم تماما ما يفعله. سأرد دائما بحزم وبشجاعة ومن دون خوف للدفاع عن المكسيك".

وجاء الشجار في أعقاب نقاش متوتر، اتهم خلاله حزب مورينا الحاكم حزبين معارضين، بالدعوة إلى تدخل عسكري أميركي في المكسيك، وهو ما نفاه كلا الحزبين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهر عضو في مجلس الشيوخ من حزب "بان" المعارض على قناة "فوكس نيوز"، وقال إن "المساعدة من الولايات المتحدة لمحاربة عصابات المخدرات في المكسيك موضع ترحيب مطلق".

وأصبحت هذه القضية محل جدل حاد في المكسيك، بعد أن أفادت تقارير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أذن باستخدام القوة العسكرية لاستهداف عصابات المخدرات، التي تعتبر منظمات إرهابية في دول أميركا اللاتينية.

وقال رئيس مجلس الشيوخ إنه سيدعو إلى جلسة طارئة الجمعة، وسيقترح طرد مورينو و3 نواب آخرين من حزب "بري" المعارض، نتيجة للشجار.

كما أكد نورونيا على منصة "إكس"، أنه رفع دعوى جنائية ضد مورينو.