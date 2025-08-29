4 وفيات جديدة جراء التجويع في غزة

4 وفيات جديدة جراء التجويع في غزةأعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 4 حالات وفاة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينها طفلان، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في بيان اليوم، بأن العدد الإجمالي لضحايا التجويع وسوء التغذية ارتفع إلى 317 شهيدا، من بينهم 121 طفلا.

ولفتت إلى أنه منذ إعلان منظمة "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) تصنيف المجاعة في قطاع غزة بتاريخ 22 أغسطس الجاري، سُجّلت 39 حالة وفاة، من بينها 6 أطفال.

يشار إلى أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة في التفاقم، في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها "إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر 2023.

وتغلق سلطات الاحتلال منذ 2 مارس 2025 جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، مما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار وحزيران، نتيجة استمرار الحصار.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن الحصار المتعمد وتأخير المساعدات تسببا في فقدان أرواح كثيرة، وأن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حاد.