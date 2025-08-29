العالم اليوم - لا تبحث عن الدواء.. هذه الأطعمة كفيلة بإيقاف ألم الرأس

انتم الان تتابعون خبر لا تبحث عن الدواء.. هذه الأطعمة كفيلة بإيقاف ألم الرأس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 أغسطس 2025 08:16 صباحاً - يؤثر الصداع وألم الرأس على الأشخاص وروتينهم وإيقاعهم اليومي، سواء كان بسبب التوتر أو التهاب الجيوب الأنفية، أو الصداع النصفي.

ويلجأ أغلب الأشخاص إلى مسكنات الألم، أو المكملات الغذائية لتخفيف حدة الألم، إلا أن هناك أطعمة طبيعية فعالة تؤدي نفس وظيفة مسكنات الألم.

الأسماك الدهنية

ذكر موقع "تايمز أوف إنديا" أن الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين، تعرف بغناها بأحماض أوميغا 3 الدهنية المعروفة بخصائصها المضادة للالتهاب، التي يمكنها تخفيف ألم الصداع عن طريق تهدئة التهاب الأوعية الدموية وتهيج الأعصاب.

وكشفت دراسة محكمة أن الأفراد الذين زادوا من تناول الأسماك الدهنية، مع تقليل استهلاك الزيوت النباتية، قلت لديهم أيام وسماعات الإصابة بالصداع النصفي بنسبة 30 إلى 40 بالمئة.

المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات والفواكه الجافة على المغنيسيوم، المعدن الأساسي الذي يريح الأوعية الدموية ويهدئ النشاط العصبي.

ويرتبط نقص المغنيسيوم بزيادة احتمالية الإصابة بالصداع النصفي.

ويمكن لحفنة من اللوز، أو الجوز، أو بذور اليقطين أن تهدئ الصداع وتوقفه قبل تفاقمه.

الزنجبيل

يتكون الزنجبيل من مكونات لها تأثيرات قوية وتعمل كمضادة للالتهاب ومسكنات للألم.

وينصح الخبراء بتناوله، خاصة الأشخاص الذين يعانون من صداع نصفي مصحوب بالغثيان.

وظهرت دراسة عام 2021، أن الزنجبيل يقلل من أعراض الصداع النصفي.

البطيخ

يعتبر الجفاف من بين مسببات الصداع الشائعة. ويحتوي البطيخ على أكثر من 90 بالمئة من الماء، ويوفر ترطيبا منعشا لأنسجة الجسم، ما يساعد على استعادة السوائل وتخفيف أعراض الصداع.

الشاي الأخضر مع عشبة الليمون

يعرف الشاي الأخضر بغناه بمركبات مضادة للالتهاب، بينما توفر عشبة الليمون زيوتا أساسية تقلل الالتهاب والتورم.