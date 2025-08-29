العالم اليوم - الإنفاق الدفاعي للناتو سيتجاوز 1.5 تريليون دولار في 2025

انتم الان تتابعون خبر الإنفاق الدفاعي للناتو سيتجاوز 1.5 تريليون دولار في 2025 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 أغسطس 2025 01:20 مساءً - من المتوقع أن يصل الإنفاق الدفاعي لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عام 2025 إلى أكثر من 1.5 تريليون دولار وسط ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، بحسب ما أكد تقرير صادر عن الناتو.

ووفقاً للأرقام المعدلة بأسعار 2021، سيبلغ الإنفاق الدفاعي للحلف 1.4 تريليون دولار، منها 845 مليار دولار مخصصة للولايات المتحدة وحدها، أي أكثر من نصف إجمالي ميزانية الحلف.

وبعد سنوات من الجدل حول مستوى الالتزامات، أظهرت بيانات 2025 أن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة تمكنت من تحقيق هدف الإنفاق الدفاعي بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المعيار الذي تم الاتفاق عليه عام 2014.

سبع دول التزمت بالحد الأدنى، بينما تجاوزت عدة دول أخرى النسبة المطلوبة، في مقدمتها بولندا التي خصصت 4.48 بالمئة من ناتجها المحلي للدفاع، تلتها ليتوانيا (4 بالمئة) ولاتفيا (3.73 بالمئة).

هذه الدول الثلاث هي الوحيدة التي تجاوزت الهدف الجديد الذي اعتمده قادة الناتو في قمة لاهاي في يونيو الماضي، والقاضي بإنفاق 3.5 بالمئة من الناتج المحلي على الدفاع.

وقال الأمين العام للناتو مارك روته إنه عمل خلال الأشهر الماضية على حشد الالتزامات الأميركية تجاه الدفاع الجماعي، مشيراً إلى أن الأهداف الجديدة ستعيد تشكيل بنية الأمن الأوروبي وتعزز القوات المسلحة لدول القارة.

وتتصدر ألمانيا قائمة الدول الأوروبية من حيث حجم الإنفاق، حيث يُتوقع أن يتضاعف إنفاقها الدفاعي ليصل إلى 162 مليار يورو سنوياً خلال أربع سنوات.