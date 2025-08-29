العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن بدء أول مراحل الهجوم على مدينة غزة

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يعلن بدء أول مراحل الهجوم على مدينة غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 أغسطس 2025 01:20 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه بدأ العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على مدينة غزة، مضيفا أنه يعمل حاليا بقوة كبيرة على مشارف المدينة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "قوات الجيش تواصل القتال في قطاع غزة وتسديد الضربات القوية لحماس والمنظمات الإرهابية تمهيدا لمراحل الحرب المقبلة".

وأضاف: "حماس تحولت من منظمة عسكرية إرهابية إلى منظمة مهزومة تدير حرب العصابات وستهزم أيضا في هذا المجال".

وكشف أدرعي: "بدأنا العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على مدينة غزة ونحن نعمل في هذه الأثناء بقوة شديدة في مشارف المدينة".

وأكد: "سنعمق ضرباتنا ولن نتردد حتى نعيد جميع المختطفين ونفكك حماس عسكريا وسلطويا".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت إسرائيل مدينة غزة منطقة قتال خطيرة، مشيرا إلى أنها غير مشمولة بحالة الهدنة المحلية المؤقتة للأنشطة العسكرية.

وقال الجيش في بيان: "بناء على تقييم الوضع وتوجيهات المستوى السياسي تقرر أنه ابتداء من اليوم (الجمعة) في تمام الساعة 10:00 لا تشمل حالة الهدنة التكتيكية المحلية والمؤقتة للأنشطة العسكرية منطقة مدينة غزة والتي ستعتبر منطقة قتال خطيرة".

ويصف مسؤولون إسرائيليون مدينة غزة بأنها آخر معاقل حركة حماس.