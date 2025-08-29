العالم اليوم - نتنياهو يعلن استعادة جثة محتجز من قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو يعلن استعادة جثة محتجز من قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 أغسطس 2025 02:16 مساءً - أعلنت إسرائيل، الجمعة، استعادة جثة المحتجز الإسرائيلي، إيلان فايس، من قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة، أُعيدت إلى إسرائيل جثمان إيلان فايس، الذي كان محتجزًا لدى حركة حماس".
وأضاف: "وفي هذه العملية، أُعيدت رفات رهينة آخر لم يُكشف عن اسمه بعد. ويجري حاليًا التعرف على هوية الرفات في معهد الطب الشرعي".
وتابع نتنياهو: "كان إيلان فايس، بطل القوة، عضوا في فريق الطوارئ المحلي (زخي) في كيبوتس بئيري. قُتل في 7 أكتوبر 2023 عندما خرج للدفاع عن الكيبوتس، واختُطفت جثته".
ولفت إلى أن زوجته شيري وابنته نوجا اختُطفتا وأُطلق سراحهما من الأسر في نوفمبر 2023.
وأضاف: "تستمر حملة إعادة الرهائن بلا هوادة، ولن نهدأ ولن نسكت حتى نعيد جميع مخطوفينا إلى ديارهم، أحياءً وأمواتًا".
