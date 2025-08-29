العالم اليوم - عبر "حكم العشائر".. خطط إسرائيلية مثيرة للجدل في الضفة

انتم الان تتابعون خبر عبر "حكم العشائر".. خطط إسرائيلية مثيرة للجدل في الضفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 أغسطس 2025 02:16 مساءً - كشفت تقارير صحيفة، الجمعة، أن إسرائيل تخطط لاستبدال قيادة السلطة الفلسطينية في منطقة الخليل بعشائر محلية، وإنشاء حكم منفصل يعترف بإسرائيل "كدولة يهودية"، وينضم إلى اتفاقات أبراهام.

وذكرت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية: "في ظل خطط عدة دول غربية للاعتراف بدولة فلسطينية الشهر المقبل، من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أول اجتماع لمناقشة خطط فصل مدينة الخليل عن السلطة الفلسطينية".

وأوضحت القناة، أن الاجتماع سيعقد في مكتب رئيس الوزراء، بمشاركة وزير الاقتصاد نير بركات، الذي طرح الخطة أولا، كما سيحضر وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إلى جانب مسؤولين أمنيين كبار.

وسيناقش المسؤولون إمكانية استبدال القيادة الفلسطينية في منطقة الخليل بعشائر محلية، وإنشاء حكم منفصل يعترف بإسرائيل "كدولة يهودية" وتنضم إلى اتفاقية أبراهام.

وذكر المصدر أن هذه الفكرة، في حال تنفيذها، "ستقوض خطة إقامة دولة فلسطينية تحت حكم السلطة الفلسطينية".

وأشار المصدر، إلى أن جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" أعرب عن معارضته لهذه الخطة، بحجة أن السلطة الفلسطينية شريك أساسي في محاربة "الإرهاب"، بحسب ما نقلته "آي 24 نيوز".

كانت صحيفة وول ستريت جورنال، قد ذكرت الشهر الماضي، أن وزير الاقتصاد طلب صياغة هذه المبادرة مع عدد من شيوخ منطقة الخليل، وتقوم على التعاون المدني والاقتصادي والأمني مع إسرائيل، كما تشمل إنشاء منطقة صناعية مشتركة تمتد على مساحة كيلومتر مربع.