العالم اليوم - أنباء عن مقتل رئيس وزراء الحوثيين في "قطرة حظ"

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 أغسطس 2025 02:16 مساءً - أفادت مصادر مقربة من الحوثيين في اليمن، بمقتل رئيس حكومة جماعة الحوثي، أحمد غالب الرهوي، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت العاصمة صنعاء، التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، لوكالة الأنباء الألمانية: "كما قتل عدد من مرافقي الرهوي في القصف، الذي جاء ضمن سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على صنعاء أمس الخميس".

وأفادت بوابة "عدن الغد" الإخبارية اليمنية، نقلا عن مصادر لم تفصح عنها، بأن الرهوي قتل مع عدد من مرافقيه إثر استهداف غارة إسرائيلية مبنى سكنيا.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من جماعة الحوثي، التي امتنعت أيضا عن تقديم معلومات حول المواقع التي استهدفتها إسرائيل، الخميس.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أبرز أهداف الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل، مساء الخميس، على العاصمة اليمنية صنعاء كان اجتماعا يضم عددا من أرفع القيادات في جماعة الحوثي.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن طائرات سلاح الجو نفذت العملية التي أطلق عليها اسم "قطرة حظ" وركزت ضرباتها على اجتماع ضم 10 من كبار قادة الحوثيين بينهم رئيس أركان الجماعة.

وأشارت إلى أن نتائج الهجوم الذي تزامن مع خطاب لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، لا تزال قيد الفحص.

وبينت أن سلاح الجو الإسرائيلي شن أكثر من 10 غارات على أنحاء مدينة صنعاء، فيما أكدت إسرائيل أنها استهدفت قيادات على المستوى السياسي للحوثيين.

وقالت مصادر محلية: "تزايد تقدير إسرائيل باستهداف رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم في الهجوم".

وبحسب مسؤول إسرائيلي، فإن الاغتيالات خُطط لها منذ بداية الأسبوع ضمن الجولة السابقة من الهجمات ولم تُنفذ إلا اليوم.