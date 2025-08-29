العالم اليوم - تركيا: قطعنا علاقاتنا التجارية مع إسرائيل بشكل كامل

انتم الان تتابعون خبر تركيا: قطعنا علاقاتنا التجارية مع إسرائيل بشكل كامل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 أغسطس 2025 04:08 مساءً - كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، أن بلاده قطعت علاقاتها التجارية مع إسرائيل بشكل كامل.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن فيدان قوله، خلال جلسة استثنائية للبرلمان التركي حول مستجدات الوضع في غزة: "قطعنا علاقاتنا التجارية مع إسرائيل بشكل كامل".

وأضاف: "لا نسمح للسفن التركية بالذهاب إلى الموانئ الإسرائيلية. ولا نسمح للطائرات الإسرائيلية بدخول مجالنا الجوي".

وأشار إلى أن "تركيا أوقفت علاقاتها التجارية مع إسرائيل منذ بدء حربها على غزة".

وأوضح فيدان أن "جميع الدول التي كانت ترفض حل الدولتين باتت مقتنعة أنه لا حل سواه".

وتابع: "إسرائيل ما تزال تسعى لإدخال دول المنطقة في حالة فوضى.. لا حل سوى حل الدولتين".

وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده "تعارض الخطة التي تقترح ترحيل الشعب الفلسطيني من غزة".