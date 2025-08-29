نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع البطالة في ألمانيا وميرتس يدعو للإصلاحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الوكالة الألمانية للتوظيف أن عدد العاطلين عن العمل في البلاد ارتفع في غضون شهر بواقع 46 ألف فرد وبلغ 3.025 مليون.

وصعد المؤشر على أساس سنوي بواقع 153 ألف شخص، ووفقا للبيانات ارتفع معدل البطالة بنسبة 0.1% ليصل إلى 6.4% مقارنة بشهر يوليو الماضي.

من جهته أفاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا يؤكد الحاجة إلى إجراء إصلاحات لتعزيز النمو الاقتصادي وفرص العمل.

وقال ميرتس في مدينة تولون الفرنسية على هامش المحادثات الوزارية الفرنسية - الألمانية: "ستركز الحكومة الألمانية على هذا الأمر"، مضيفا أن ارتفاع معدل البطالة لم يكن مفاجئا.

وكان ميرتس قد أعلن بالفعل عما يعرف باسم "خريف الإصلاحات". وقال إنه في الخريف سيتعين على الحكومة الألمانية التركيز بشكل أكبر على قضايا السياسات الاقتصادية والاجتماعية