نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يلغي حماية كمالا هاريس الاستخبارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحماية الاستخباراتية لكمالا هاريس بموجب رسالة اطلعت عليها CNN.

ويحصل الرؤساء السابقون في الولايات المتحدة على حماية دائمة من جهاز الاستخبارات السرية، بينما يحصل نواب الرؤساء السابقون على حماية مؤقتة مدتها ستة أشهر بعد مغادرتهم المنصب، حسب القانون الفيدرالي.

وقد انتهت فترة حماية هاريس في 21 يوليو الماضي، غير أن حمايتها كانت قد مددت لمدة عام إضافي عبر توجيه سري وقعه الرئيس السابق جو بايدن قبيل مغادرته منصبه، وهو القرار الذي لم يكشف عنه حتى الآن.

وهذا هو التوجيه الذي ألغاه ترامب في رسالته المعنونة "مذكرة إلى وزير الأمن الداخلي"، والمؤرخة يوم الخميس، حيث جاء في نصها: "أنت مفوض بموجب هذه الوثيقة بوقف أي إجراءات متعلقة بالأمن سبق تفويضها بمذكرة تنفيذية، بما يتجاوز ما يتطلبه القانون، للشخص التالي، اعتبارا من 1 سبتمبر 2025: نائبة الرئيس السابقة كمالا د. هاريس".

ويأتي إلغاء حماية هاريس في وقت تستعد فيه لبدء جولة ترويجية واسعة لكتابها الجديد "107 Days"، المقرر طرحه في 23 سبتمبر، والذي يتناول تجربتها في حملتها الرئاسية القصيرة.

وقالت كيرستن ألين، كبيرة مستشاري هاريس، لشبكة CNN إن "نائبة الرئيس ممتنة لوكالة الاستخبارات السرية على احترافيتهم وتفانيهم والتزامهم الراسخ بالسلامة".

وواجهت هاريس، وفقا لمصادر مطلعة على ترتيباتها الأمنية، تحديات خاصة بحكم كونها أول امرأة وأول امرأة سوداء تشغل منصب نائب الرئيس.

وقد ازدادت هذه المخاوف الأمنية مع إعلان ترشحها، وبقيت في مستويات مرتفعة حتى يناير بعد انتهاء الحملة، وسط أجواء سياسية مشحونة عقب الانتخابات.

وإلغاء فريق حراستها لا يعني فقط غياب الحماية الشخصية على مدار الساعة، بل يشمل أيضا توقف التحليلات المستمرة للمخاطر الأمنية ومراقبة التهديدات عبر الرسائل الإلكترونية والنصية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويخشى مقربون منها أن يؤدي ذلك إلى فقدان الوصول إلى التحذيرات الأمنية المهمة، كما أن منزلها في لوس أنجلوس سيتوقف عن تلقي الحماية الفيدرالية.

ويؤكد خبراء أمنيون أن توفير مستوى مماثل من الحماية بشكل خاص قد يكلف ملايين الدولارات سنويا.

وفقد زوج هاريس، دوغ إمهوف، فريقه الأمني الشخصي في 21 يوليو الماضي، وفقا للقواعد المعتادة التي تنطبق على أزواج نواب الرؤساء السابقين.

وأفادت مصادر مطلعة أن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم تم إخطاره بفقدان هاريس لحمايتها في وقت متأخر من مساء الخميس.

وأعرب المتحدث باسم نيوسوم، بوب سالاداي، عن غضبه من الخطوة قائلا لشبكة CNN إن "سلامة المسؤولين العموميين لا ينبغي أن تكون رهينة نزوات سياسية انتقامية أو متقلبة".

وقد تدخل عمدة لوس أنجلوس كارين باس في القضية، مؤكدة في بيان أن "هذا القرار يمثل عملا إضافيا من أعمال الانتقام السياسي، ويعرض نائبة الرئيس السابقة للخطر. وأتطلع للعمل مع الحاكم لضمان أمنها في لوس أنجلوس".