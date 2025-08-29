العالم اليوم - "هيودول".. دمية ذكية تواجه الشيخوخة في كوريا الجنوبية

انتم الان تتابعون خبر "هيودول".. دمية ذكية تواجه الشيخوخة في كوريا الجنوبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 أغسطس 2025 05:08 مساءً - صممت شركة كورية روبوتا مدعوما بالذكاء الاصطناعي، على شكل دمية، بهدف رعاية المسنين لتخفيف شعورهم بالوحدة، من خلال التفاعل والمحادثات اليومية.

وسمي هذا الروبوت بـ"هيودول"، ويتميز بمظهر شبيه بدمية محشوة تعلوها ملامح أطفال، وتستخدم تقنيات مدعومة بروبوت الدردشة "تشات جي بي تي" للتفاعل مع المستخدمين.

وذكر تقرير لموقع "ريست أوف وورلد"، أن هذه الدمية تعتمد على إجراء المحادثات مع المستخدمين بصوت مميز ومرح، لتذكرهم بمواعيد تناول أدويتهم أو واجباتهم، ويستطيع هذا الروبوت التحدث بالإنجليزية والصينية واليابانية.

ويساعد هذا الروبوت مقدمي الرعاية، إذ يراقب المستخدمين على مدار الساعة، ويرسل تنبيهات للفريق، كما يسجل جميع الإجابات الواردة من المستخدمين حول الأسئلة الروتينية.

كما أن هذه الدمية تراقب حساسية المستخدمين لتنبيه الأخصائيين الاجتماعيين والعائلة عند وقوع أي طارئ.

وتعاني كوريا الجنوبية من نسبة شيخوخة مرتفعة وسريعة، إذ إن كبار السن يعانون من الاكتئاب والخرف والأمراض المزمنة، مع تسجيل أعلى معدلات الانتحار مقارنة بدول المنطقة، وفقا لذات المصدر.

وقالت الشركة المصنعة لـ"هيودول" إن أكثر من 12 ألف وحدة من هذه الروبوتات وزعت في منازل كبار السن الذين يعيشون بمفردهم في جميع أنحاء كوريا الشمالية.

استثمرت الوزارة الفيدرالية للتقنية الصناعية وبلدية "غورو" في كوريا الجنوبية أكثر من 140 ألف دولار سنة 2019، لتوزيع هذه الروبوتات على دور الرعاية ومنازل المسنين، فيما تبلغ تكلفة الواحد منها حوالي 1150 دولارا.

وخضع هذا الروبوت لتجربة في منشأة رعاية بمدينة نيويورك سنة 2023، وتهدف الشركة إلى بدء توزيعه في الولايات المتحدة سنة 2026.

وذكر عدة عاملين في دور رعاية المسنين أن هذه الروبوتات تعمل كأعين وآذان لهم للحفاظ على سلامة المسنين.

وشاهد العاملون في دور الرعاية الصحية، أن بعض المسنين يعتنون بـ"هيودول" كأحفادهم، ويقدمون لهم وجبات وهمية، ويلبسونهم قبعات ومجوهرات، ويضعونهم للنوم. كما أن بعض كبار السن طالبوا بأن يدفنوا مع "هيودول"، وفقا لذات الموقع.

كشفت العديد من الدراسات التي أجرتها الشركة، أن "هايدول" يخفف أعراض الاكتئاب والخرف لدى كبار السن.

لكن خبراء عبروا عن مخاوفهم حول كيفية ومصير المعلومات التي تجمعها هذه الروبوتات.