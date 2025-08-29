العالم اليوم - بـ100 ألف جندي روسي.. زيلينسكي يعلن عن معركة جديدة

انتم الان تتابعون خبر بـ100 ألف جندي روسي.. زيلينسكي يعلن عن معركة جديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 أغسطس 2025 06:27 مساءً - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، أنّ موسكو حشدت حوالى 100 ألف جندي قرب بوكروفسك، المدينة الرئيسية في شرق أوكرانيا، في وقت يطغى الجمود على المساعي الدولية لتحقيق السلام في البلاد.

وقال زيلينسكي إنّ "الوضع في منطقة بوكروفسك هو الأكثر إثارة للقلق اليوم"، مشيرا إلى أنّ روسيا حشدت "ما يصل إلى 100 ألف جندي هناك. هذا ما لدينا حتى صباح اليوم. إنّهم يستعدون لعمليات هجومية على أي حال"، مضيفا أن القوات الأوكرانية تعمل على التصدي لقوات روسية في منطقة سومي على الحدود الشمالية الشرقية.

وتعدّ بوكروفسك التي كان عدد سكانها قبل الحرب حوالى 60 ألف نسمة، مركزا لوجستيا مهما للقوات الأوكرانية، وتقع عند تقاطع العديد من الطرق في المنطقة.

وتقترب القوات الروسية من المدينة من ثلاث جهات منذ عدّة أشهر، وهي الآن على بعد أقل من خمسة كيلومترات عنها.

وقال زيلينسكي الأسبوع الماضي، إنّ موسكو تحشد قوات في الجزء المحتل من منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، استعدادا لهجوم محتمل.

ويحقّق الجيش الروسي الذي يحتل 20 بالمئة من الأراضي الأوكرانية، تقدّما بطيئا في الشرق منذ أكثر من عامين ولكنّ تقدّمه تسارع في الفترة الأخيرة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا في أسرع وقت، وحثّ موسكو وكييف على إنهاء الأعمال العدائية، لكن الوضع لا يزال من دون تغيير، خصوصا أنّ مواقف الجانبين تبدو غير قابلة للتوفيق.

وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمماطلة من أجل مواصلة غزوه وبالاستعداد لشن هجمات جديدة على الجبهة.