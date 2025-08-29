العالم اليوم - "قرار أميركي" قد يحرم عباس من إلقاء كلمة أمام الأمم المتحدة

انتم الان تتابعون خبر "قرار أميركي" قد يحرم عباس من إلقاء كلمة أمام الأمم المتحدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 أغسطس 2025 07:23 مساءً - أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، حيث تعتزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن "وزير الخارجية ماركو روبيو يرفض ويلغي تأشيرات أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وتعني هذه القيود أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لن يتمكن على الأرجح من السفر إلى نيويورك لإلقاء خطاب في الاجتماع السنوي، كما يفعل عادة.

ومن المقرر أن تستضيف الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعها السنوي في نيويورك بين 23 و27 سبتمبر 2025.

وتوصي مذكرة وزارة الخارجية الأميركية برفض منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين، وإلغاء جميع التأشيرات الصادرة قبل 31 يوليو.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سارع بالقرار الأميركي، مقدما الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته على "الخطوة الجريئة وعلى الوقوف إلى جانب إسرائيل".

في المقابل، قال المبعوث الفلسطيني بالأمم المتحدة: "ردا على قيود التأشيرات الأميركية، سنرى كيف سينطبق ذلك على وفدنا".