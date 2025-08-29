العالم اليوم - روسيا تعلق على وصف ماكرون لبوتين بأنه "غول"

انتم الان تتابعون خبر روسيا تعلق على وصف ماكرون لبوتين بأنه "غول" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 أغسطس 2025 07:23 مساءً - علقت روسيا، الجمعة، على وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "غول على أبوابنا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الجمعة، إن ماكرون تحدث بطريقة "لا تليق برئيس دولة"، عندما وصف بوتين بأنه "غول على أبوابنا".

وقالت زاخاروفا لصحفيين في موسكو، إن ماكرون يدلي باستمرار بـ"تصريحات غريبة تتجاوز أحيانا حدود اللياقة، وتحولت إلى مستوى متدن من الإهانات ضد روسيا وشعبها".

وأضافت زاخاروفا أن "المفترس الحقيقي هو فرنسا".

وأوضحت أن "فرنسا دعمت الانقلاب في أوكرانيا عام 2014، وما زالت تواصل تزويد البلاد بالسلاح، ما يؤدي إلى مقتل الأوكرانيين".

وأشارت إلى أن هذه الأفعال "تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية"، وصفتها بـ"أيديولوجية الجيف".

وزعمت أن "الأزمة في أوكرانيا تفاقمت إلى حد كبير بسبب جهود السلطات الفرنسية".

وكان الرئيس الفرنسي قد وصف في مقابلة مع قناة "إل سي آي" الفرنسية، في 19 أغسطس الماضي، بوتين بأنه هو "غول على أبوابنا"، مشيرا إلى أنه "بحاجة إلى مواصلة الافتراس لضمان بقائه".

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، دافع ماكرون عن تصريحاته، قائلا إنه "لم يكن قبحا أبدا"، وإنما كان يعبر فقط عما يشعر به كثيرون.

وقال ماكرون للصحفيين: "عندما نقول إن هناك غولا عند أبواب أوروبا، وهو تعبير يستخدمه الكثيرون، أعتقد أنه يصف شعور الجورجيين والأوكرانيين ودول أخرى بعمق شديد"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".