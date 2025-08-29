نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرع 49 مهاجرًا في غرق قارب بموريتانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خفر السواحل الموريتاني اليوم الجمعة غرق قارب مهاجرين كان يقل نحو 160 شخصا قبالة السواحل الغربية للبلاد، ما أسفر عن مقتل 49 شخصًا وفقدان 100 آخرين.

وأوضحت مصادر خفر السواحل أن الحادثة وقعت ليل 26-27 أغسطس الجاري بالقرب من قرية "محيجرات" الساحلية، التي تقع على بعد 80 كيلومترا غرب العاصمة نواكشوط. وقد تم انتشال جثث الضحايا، الذين ينتمي معظمهم إلى دول غرب إفريقيا، خاصة غامبيا والسنغال.

وبحسب تصريحات للرئيس محمد عبدالله، قائد خفر السواحل الموريتانية، فإن القارب كان قد غادر جامبيا منذ نحو أسبوع، وعندما رأى المهاجرون أضواء القرية، حاولوا التحرك بشكل جماعي إلى جانب آمن من القارب، مما تسبب في انقلابه وغرقه.

وكما أضاف المسؤول، فإن الأمواج جرفت 49 جثة إلى الشاطئ، بينما تم إنقاذ 17 شخصا فقط حتى الآن، فيما لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين، مما يرجح ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير.

وتستمر هذه الحوادث المؤلمة في تسليط الضوء على مخاطر الهجرة غير النظامية عبر الطرق البحرية الخطرة، خاصة نحو السواحل الإسبانية، والتي تزداد وتيرتها مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في العديد من دول المنطقة.