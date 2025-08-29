نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تكشف حجم خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في عام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف أن القدرة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية قد انخفضت بشكل كبير حيث خسرت أكثر من 340 ألف عسكري وأكثر من 65 ألف قطعة من الأسلحة في عام 2025.

وقال خلال خطابه في اجتماع هيئة وزارة الدفاع الروسي إن الجيش الروسي يحرر 600-700 كيلومتر مربع شهريا في منطقة العملية العسكرية الخاصة، كما أن القوات المسلحة الروسية دمرت 62% من المنشآت الرئيسية للصناعة العسكرية الأوكرانية بضربات مكثفة، حيث نفذت 35 ضربة مكثفة وجماعية استهدفت 146 من المنشآت الحرجة للقوات الأوكرانية.

وأضاف بيلاوسوف أن كمية الإمدادات من الطائرات المسيرة التكتيكية للقوات قد زادت بشكل كبير، مما انعكس إيجابيا بلا شك على سير العمليات القتالية، مشيرا إلى أن "من الضروري إكمال العمل على إنشاء نظام فعال لإمداد القوات بالطائرات المسيرة، بما في ذلك اللوجستيات والإصلاح. كما يتطلب الأمر زيادة وتيرة تدريب مشغلي الطائرات المسيرة وتسريع تنفيذ الإجراءات التنظيمية اللازمة".