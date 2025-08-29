توغل إسرائيلي في ريف القنيطرة السورية
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، بأعداد كبيرة من الآليات المحملة بالجنود غرب قرية عين زيوان في ريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت عمليات تفتيش في عدد من المنازل بالمنطقة.
ونقلت وكالة سانا السورية عن مصادر محلية قولها إن دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي انسحبت بعد أن توغلت لمدة ساعة في قرية الصمدانية الشرقية، في حين نصب جيش الاحتلال حاجزا على طريق أوفانيا – جباتا الخشب في ريف القنيطرة جنوبي البلاد.
وأشارت المصادر، إلى أن دورية إسرائيلية مؤلفة من أربع سيارات دخلت إلى قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي، وذلك بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية طوال ساعات الليل فوق أجواء المنطقة.
وكان شاب سوري قد قتل خلال اقتحام مشابه نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، وقصفها أحد المنازل، كما توغلت قوة للاحتلال في اليوم نفسه، باتجاه بلدة سويسة في ريف القنيطرة بأكثر من 30 آلية عسكرية، وداهمت عددا من المنازل واعتقلت شابا لساعات ثم أطلقت سراحه.
