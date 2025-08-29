العالم اليوم - قبل الهجوم على غزة.. حماس تحذر إسرائيل وتشهر ورقة "الرهائن"

انتم الان تتابعون خبر قبل الهجوم على غزة.. حماس تحذر إسرائيل وتشهر ورقة "الرهائن" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 أغسطس 2025 09:24 مساءً - حذرت حركة حماس، الجمعة، من أن الرهائن الإسرائيليين سيواجهون الأخطار نفسها التي يواجهها مقاتلوها في مناطق القتال في مدينة غزة، مع استعداد إسرائيل لشن هجوم كبير على المدينة للسيطرة عليها.

وقال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، على تلغرام: "سنحافظ على أسرى العدو بقدر استطاعتنا، وسيكونون مع مقاتلينا في أماكن القتال والمواجهة في ذات ظروف المخاطرة والمعيشة، وسنعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان".

وأضاف أن "أي خطة إسرائيلية لاحتلال قطاع غزة ستكون وبالا على القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية".

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على تصريحات حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه بدأ العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على مدينة غزة، مضيفا أنه يعمل حاليا بقوة كبيرة على مشارف المدينة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "قوات الجيش تواصل القتال في قطاع غزة وتسديد الضربات القوية لحماس والمنظمات الإرهابية تمهيدا لمراحل الحرب المقبلة".

وأضاف: "حماس تحولت من منظمة عسكرية إرهابية إلى منظمة مهزومة تدير حرب العصابات وستهزم أيضا في هذا المجال".

وكشف أدرعي: "بدأنا العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على مدينة غزة ونحن نعمل في هذه الأثناء بقوة شديدة في مشارف المدينة".