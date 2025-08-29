نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المفوضية الأوربية تقترح زيادة الإنفاق الدفاعي 5 أضعاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين زيادة ميزانية الإنفاق الدفاعي 5 أضعاف، والتنقل العسكري 10 أضعاف.

وقالت رئيسة المفوضية ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في لاتفيا "هذا هو أيضا السبب في أننا في ميزانية الاتحاد الأوروبي الجديدة التي اقترحناها للتو، نصت على تلك الزيادات في النفقات الدفاعية وقضايا التنقل العسكري".

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية قدمت في 19 مارس الماضي استراتيجيتها الدفاعية الجديدة المسماة "إعادة تسليح أوروبا". وفي وقت لاحق، تم تغيير عنوان الوثيقة إلى عنوان أقل عدوانية هو "جاهزية 2030" بسبب احتجاج عدد من دول الاتحاد الأوروبي. وتقضي الاستراتيجية بجذب نحو 800 مليار يورو على مدى أربع سنوات.

وفي مايو، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على إنشاء أداة ائتمانية باسم (SAFE)، من المخطط من خلالها جذب 150 مليار يورو لزيادة إنتاج الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، تنص خطة بروكسل على تخصيص نحو 650 مليار يورو من ميزانيات دول الاتحاد الأوروبي.

ومقابل هذه الإنفاق على التسلح، تعد بروكسل بالتغاضي عن "عدم امتثال دول الاتحاد للانضباط المالي"، ولا سيما الزيادة الكبيرة في العجز المالي.