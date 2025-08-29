نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مديرة الغذاء العالمي: تحدثت مع نتانياهو حول زيادة المساعدات لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين، أمس الخميس إنه كان "من الواضح جدًا" خلال زيارتها إلى قطاع غزة هذا الأسبوع أنه لا يوجد ما يكفي من الغذاء في الأراضي الفلسطينية، وإنها تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول الحاجة الملحة للمزيد من المساعدات.

وقالت الهيئة الرائدة عالميًا في مجال الأزمات الغذائية الأسبوع الماضي، إن أكبر مدينة في قطاع غزة تشهد مجاعة، وإنه من المرجح أن تنتشر المجاعة عبر القطاع إذا لم يتوقف إطلاق النار وإنهاء القيود على المساعدات الإنسانية.

وأكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي أن التجويع يحدث حاليًا في غزة. وقالت ماكين: "التقيت شخصيًا بأمهات وأطفال يتضورون جوعًا في غزة. إنه حقيقي ويحدث الآن".

وتابعت أن نتانياهو كان "قلقًا بشكل واضح من أن الناس لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء". وفي الماضي، نفى وجود مجاعة في غزة، وقال إن المزاعم حول التجويع هي حملة دعائية أطلقتها حماس.

وأضافت ماكين "اتفقنا على أنه يجب علينا مضاعفة جهودنا على الفور لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية. الوصول والأمن لقوافلنا أمران حاسمان".

وزاد إعلان المجاعة في القطاع الساحلي من الضغط الدولي على إسرائيل، التي تحارب حماس منذ هجوم الحركة في 7 أكتوبر 2023 وتقول إسرائيل حاليًا إنها تخطط للسيطرة على مدينة غزة وغيرها من معاقل حماس، ولم تكن هناك علامات عامة على تقدم في الجهود الأخيرة لوقف إطلاق النار.