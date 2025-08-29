العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: سنكثف جهودنا في غزة خلال الأسابيع المقبلة

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي: سنكثف جهودنا في غزة خلال الأسابيع المقبلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 أغسطس 2025 10:23 مساءً - قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، الجمعة إن بلاده وجهت "ضربات استراتيجية" للحوثيين في اليمن، مشددا على أنها "ستعمل بقوة حتى استعادة مخطوفيها في قطاع غزة".

وقال زامير في بيان: "الجيش الإسرائيلي يواصل العمل باستمرار في أنحاء الشرق الأوسط من أجل الدفاع وإحباط التهديدات القائمة والمتشكلة".

وأضاف: "لقد نفذنا هجوما مهما ضد أهداف استراتيجية تابعة لنظام الحوثي الإرهابي في اليمن.. رسالتنا واضحة - لن يكون هناك تسامح. لن نسمح بالمساس بدولة إسرائيل".

وتابع رئيس الأركان الإسرائيلي: "قواتنا عملت على استعادة جثامين مختطفين قُتلوا على يد منظمة حماس الإرهابية. هذا جهد متواصل، قيمي، سنستمر في المثابرة عليه. لن نرتاح ولن نهدأ حتى استعادة جميع مختطفينا، بكل وسيلة ممكنة".

وأكد أن " قيادة المنطقة الجنوبية تعمّق الضربات في مدينة غزة وسنزيد من جهودنا في الأسابيع المقبلة. الليلة الماضية".

وكانت إسرائيل قد أعلنت، الجمعة، استعادة جثة المحتجز الإسرائيلي، إيلان فايس، من قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة، أُعيدت إلى إسرائيل جثمان إيلان فايس، الذي كان محتجزًا لدى حركة حماس".

وتابع نتنياهو: "كان إيلان فايس، بطل القوة، عضوا في فريق الطوارئ المحلي (زخي) في كيبوتس بئيري. قُتل في 7 أكتوبر 2023 عندما خرج للدفاع عن الكيبوتس، واختُطفت جثته".