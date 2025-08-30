الاحتلال يعلن غزة “منطقة قتال خطيرة”
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينة غزة “منطقة قتال خطيرة” فيما يستعد لاحتلالها، في وقت كثف فيه الغارات العنيفة في مناطق عديدة من كبرى مدن القطاع.
وقال جيش الاحتلال -في بيان- إنه يعمل بقوة كبيرة على مشارف مدينة غزة. وأضاف أنه قرر بتوجيه من الحكومة عدم شمول مدينة غزة بما سماها الهدنة التكتيكية المؤقتة للأنشطة العسكرية.
وتابع أن المدينة المحاصرة ستعتبر منطقة قتال خطيرة، قائلا إنه سيواصل العملية البرية والأنشطة الهجومية ضد من وصفها بالمنظمات الإرهابية في القطاع.
من جهته، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن قواته ستزيد الضربات على مدينة غزة خلال الأسابيع المقبلة.
وكان جيش الاحتلال توغل مؤخرا في أطراف حيي الزيتون والصبرة (جنوب شرق مدينة غزة) تحت غطاء من القصف المدمر.
من جهتها، حذّرت وكالة "الأونروا" من أنّ تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل مدينة غزة سيعرّض نحو مليون إنسان لنزوح قسري جديد، مشيرةً إلى أنّ "أي تصعيد إضافي في ظل المجاعة القائمة سيدفع بمزيد من المدنيين نحو الكارثة".
