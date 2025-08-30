العالم اليوم - محكمة: رسوم ترامب الجمركية استخدام غير قانوني لسلطة الطوارئ

انتم الان تتابعون خبر محكمة: رسوم ترامب الجمركية استخدام غير قانوني لسلطة الطوارئ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 أغسطس 2025 08:20 صباحاً - قضت محكمة استئناف فيدرالية، الجمعة، بأن الرئيس دونالد ترامب ليس لديه حق قانوني لفرض رسوم جمركية على كل دولة على وجه الأرض تقريبا، لكنها أبقت على جهوده لبناء جدار حماية حول الاقتصاد الأميركي.

وقضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفيدرالية بأنه لم يكن مسموحا لترامب قانونا بإعلان حالات الطوارئ الوطنية وفرض ضرائب على الاستيراد من كل دولة تقريبا على وجه الأرض، وهو حكم أيد إلى حد كبير قرار أصدرته محكمة تجارية فيدرالية متخصصة في نيويورك في مايو الماضي.

وكتب القضاة في الحكم "يبدو أنه من غير المرجح أن الكونغرس كان يقصد.. منح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض رسوم جمركية".

لكن القضاة لم يحكموا بإلغاء الرسوم الجمركية على الفور، مما يمنح إدارته الوقت للطعن أمام المحكمة العليا.

وقد تعهد ترامب بذلك، وكتب على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي "إذا تم السماح بتأييد هذا القرار، فإنه سيؤدي حرفيا إلى تدمير الولايات المتحدة الأميركية".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي إن ترامب تصرف بشكل قانوني، و"نحن نتطلع إلى النصر النهائي في هذه المسألة".