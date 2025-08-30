نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يصل شمال سيناء لزيارة معبر رفح وتفقد مخازن المساعدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل وفد أمريكي رفيع المستوى، صباح اليوم السبت، إلى محافظة شمال سيناء، حيث استقبله في مطار العريش الدولي اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، بحضور السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج.

تفاصيل الوفد الأمريكي

ضم الوفد كلًا من:

السيناتور كريس فان هولن، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

السيناتور جيف ميركلي، عضو لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ.

عدد من مساعدي أعضاء مجلس الشيوخ.

أنا نيكولسكايا ونيكو فيلز، عضوا مفوضية الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة.

وفد من السفارة الأمريكية بالقاهرة.

ترحيب رسمي بالوفد

رحب المحافظ بالوفد الأمريكي، مستعرضًا الجهود المصرية الكبيرة في احتواء الموقف داخل قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع عبر معبر رفح ودعم المتضررين.

برنامج الزيارة

من المقرر أن يقوم الوفد الأمريكي بجولة ميدانية تشمل:

زيارة معبر رفح البري لمتابعة آليات مرور المساعدات.

تفقد المخازن اللوجستية للهلال الأحمر المصري بالعريش، حيث يتم تجميع وتنسيق المساعدات الإنسانية قبل دخولها غزة.

تأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام الكونجرس الأمريكي بمتابعة الوضع الإنساني في قطاع غزة، والاطلاع على الدور المصري في تسهيل وصول المساعدات وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني