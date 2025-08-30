العالم اليوم - غزة.. ارتفاع ضحايا التجويع إلى 332 وفاة بينهم 124 طفلا

انتم الان تتابعون خبر غزة.. ارتفاع ضحايا التجويع إلى 332 وفاة بينهم 124 طفلا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 أغسطس 2025 01:23 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، بينهم 3 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: "يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 332 شهيدا، من بينهم 124 طفلا"، مشيرة إلى أنه منذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من قِبل (IPC) بتاريخ 22 أغسطس الجاري، سُجّلت 54 حالة وفاة، من بينهم 9 أطفال.

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

مقتل 18 بقصف إسرائيلي على غزة

على الصعيد الميداني، لقي 18 مواطنًا فلسطينيا حتفهم، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم السبت، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" بـ"استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين، جراء استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب وادي غزة وسط القطاع".

وأضافت الوكالة أن "5 مواطنين استشهدوا وآخرين أصيبوا جراء قصف استهدف منزلًا بمخيم النصيرات وسط القطاع"، لافتة إلى "استشهاد طفل وإصابة خرين، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في دير البلح".

وبينت أن "مواطنة استشهدت، في قصف إسرائيلي محيط أصداء شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع"، مشيرة إلى "استشهاد 3 مواطنين وإصابة خرين، باستهداف طائرات الاحتلال غربي مدينة غزة".

وأفاد مستشفى العودة بـ "وصول 3 شهداء ارتقوا باستهداف الاحتلال أمس، منزلًا بمخيم النصيرات وسط القطاع".