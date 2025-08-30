أوكرانيا تقر بدخول قوات روسية إلى وسطها .. وروسيا تقول إنه لا تنسيق لرفع مستوى التفاوض

كييف ـ موسكو ـ وكالات: أعلنت أوكرانيا، للمرة الأولى، عن دخول الجيش الروسي منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط أوكرانيا التي كانت بمنأى عن المعارك العنيفة.

وقال فيكتور بريغوبوف الناطق باسم «مجموعة قوات دنيبرو العملياتية الاستراتيجية» التابعة للجيش: «نعم، لقد دخلوا، والقتال متواصل»، لكن الجيش الأوكراني نفى في الوقت ذاته تصريحات لمسؤولين في موسكو ذكروا فيها أن القوات الروسية سيطرت بالكامل على قريتي زابوريزكه ونوفوجورجييفكا.

وكان الجيش الروسي قد أعلن في يوليو الماضي أن قواته تقدمت في تلك المنطقة، دون أن يشير إلى السيطرة عليها، لكنه أعلن الاستيلاء على بعض البلدات هناك. ولا تعد دنيبروبيتروفسك واحدة من المناطق الأوكرانية الخمس -دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوريجيا وشبه جزيرة القرم- التي أعلنت موسكو ضمها. ويتزامن إعلان أوكرانيا للمرة الأولى بخسارة أراضيها في المنطقة مع تعثّر الجهود نحو اتفاق سلام محتمل.

من جانبها أكدت وزارة الخارجية الروسية على أنه لا يوجد حتى الآن تنسيق لرفع مستوى وفدي روسيا وأوكرانيا في المفاوضات المحتملة لتسوية النزاع بين البلدين.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في تصريح اليوم: « إنه من الضروري وجود تنسيق مناسب بين الجانبين الروسي والأوكراني، وحتى الآن لا يوجد ذلك». وكان سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، قد أعلن في وقت سابق أن بلاده تقترح رفع مستوى وفدي البلدين في المفاوضات مع الجانب الأوكراني. وقال إنه في الجولة الأخيرة، الثالثة من المفاوضات في إسطنبول، اقترح الوفد الروسي إنشاء ثلاث مجموعات عمل للنظر بشكل أكثر تحديدا في بنود جدول الأعمال المتعلقة بالقضايا العسكرية والإنسانية والسياسية، مضيفا: «لم نتلق أي رد من أوكرانيا حتى الآن».

كما أعلن فلاديمير زيلينسكي مساء أمس الأول ، إجراء محادثات مع تركيا وأوروبا ودول الشرق الأوسط بشأن توفير مكان لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.