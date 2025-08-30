العالم اليوم - وفد من الكونغرس الأميركي يزور معبر رفح من الجانب المصري

انتم الان تتابعون خبر وفد من الكونغرس الأميركي يزور معبر رفح من الجانب المصري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 أغسطس 2025 04:21 مساءً - توجه وفد من الكونغرس الأميركي، إلى معبر رفح من الجهة المصرية للوقوف على معوقات حركة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة.

واستعرض محافظ شمال سيناء خالد مجاور أمام الوفد الأميركي الجهود المصرية المبذولة في احتواء الوضع في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

وتفقد الوفد الأميركي المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري بالعريش.

وخلال تفقدهم للمعبر أدان أعضاء الوفد الأميركي حجم الدمار داخل قطاع غزة الذي شاهدوه من داخل الجانب المصري لمعبر رفح وعرقلة إدخال المساعدات التي تنطوي على جريمة إبادة جماعية للفلسطينيين.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية والاهتمامات بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور كريس فان هولن، إنه يأمل أن تنتهي هذه الحرب. مؤكدا أنه سمع خلال زيارته لمعبر رفح صوت دوي الانفجارات العنيفة داخل القطاع.

وإلى جانب فان هولن، ضم الوفد عضو لجنه العلاقات الخارجية واللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جيف ميركلي والسفيرة الأميركية في القاهرة هيرو مصطفى جارج.