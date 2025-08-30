نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تنفي عملية حي الزيتون في غزة يوم أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى الجيش الإسرائيلي اليوم السبت الأنباء المتداولة حول تفوق مقاتلي القسام على الجيش الإسرائيلي في غزة أمس الجمعة.

ووفقًا للجيش الإسرائيلي فإن الأنباء المتداولة حول مقتل وإصابة وأسر جنود إسرائيليين الجمعة في كمين نصبته كتائب القسام لقوات الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون وسط مدينة غزة، مغلوطة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن هذه الأخبار المتدوالة وما تلاها من أخبار حول نصر حماس المطلق في غزة المدمرة على إسرائيل العامرة محاولة لرفع معنويات قادة حركة "حماس" ومقاتليها لا أكثر.

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الجمعة، بوقوع عدة أحداث أمنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، مشيرة إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود جراء الاشتباكات التي وصفتها بالاستثنائية.

ومن جانها أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أن قواتها نصبت كمينا لقوات الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون وسط مدينة غزة، أسفر عن سقوط عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

ووفقا للمركز الفلسطيني للإعلام فقد أسفر الكمين عن مقتل جندي إسرائيلي واحد على الأقل وإصابة 11 آخرين، إضافة إلى فقدان أربعة جنود.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن مدينة غزة أخرجت من نطاق الهدنة التكتيكية المؤقتة وأصبحت "منطقة قتال خطيرة"، مشيرا إلى بدء الجيش "العمليات التمهيدية للهجوم البري على المدينة".