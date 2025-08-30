العالم اليوم - هاشتاغ "ترامب مات".. ما الذي صنع الشائعة؟

انتم الان تتابعون خبر هاشتاغ "ترامب مات".. ما الذي صنع الشائعة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 أغسطس 2025 05:17 مساءً - تصدر اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذه المرة لأسباب بعيدة عن السياسة والتصريحات النارية التي اعتاد إثارة الجدل بها.

وقد اشتعلت منصة "إكس" يوم السبت بعبارات مثيرة أبرزها "ترامب مات"، ما أثار موجة من الجدل والتساؤلات بشأن مطلق مثل هذه الشائعات.

وجاءت هذه الضجة في أعقاب غياب ترامب (79 عاما) عن بعض الفعاليات العامة مؤخرا، إلى جانب تداول صور تظهر كدمة متكررة على يده، الأمر الذي زاد من وتيرة التكهنات بشأن وضعه الصحي.

وساهمت تصريحات مبهمة من بعض المحيطين بترامب في تغذية هذه الشائعات، ما فتح الباب أمام المزيد من التحليلات والتكهنات، رغم غياب أي تأكيد رسمي حول تدهور حالته أو صحة ما يتم تداوله.

تصريحات فانس وغرونينغ تغذي الشائعات

وازدادت وتيرة الشائعات مؤخرا بعد أن صرح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، في مقابلة مع صحيفة "يو إس إيه توداي" بتاريخ 27 أغسطس، أنه مستعد لتولي الرئاسة في حال حدوث "مأساة مروعة". لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ترامب يتمتع بلياقة ونشاط وصحة "ممتازة للغاية".

وقال فانس: "إنه آخر شخص يجري مكالمات في الليل، وأول شخص يستيقظ ويبدأ المكالمات في الصباح. نعم، المآسي المروعة تحدث، لكنني واثق جدا أن الرئيس الأميركي بصحة جيدة، وسيكمل ولايته، وسيحقق إنجازات عظيمة للشعب الأميركي. وإذا، لا قدر الله، وقعت مأساة مروعة، فلا أعتقد أن هناك تدريبا عمليا أفضل مما حصلت عليه في الـ200 يوم الماضية".

واكتسبت الشائعات مزيدا من الزخم مع تصريحات مبتكر مسلسل "ذا سيمبسونز" مات غرونينغ خلال معرض "كوميك-كون" في سان دييغو في يوليو. فقد قال إن المسلسل "لن يتوقف قريبا"، لكنه ربط نهايته المحتملة بوفاة ترامب.

ومزح غرونينغ بالقول إن العرض سيستمر "حتى يموت شخص ما"، مضيفا: "عندما يموت ذلك الشخص الذي تعرفونه… ستشهد الشوارع رقصا واحتفالات. باستثناء أن الرئيس (جي دي) فانس سيمنع الرقص"، وفق ما نقلته "يورونيوز" عن "فارايتي".

الوضع الصحي ومحاولات الاغتيال

وكان ترامب قد واجه بالفعل بعض المخاوف الصحية مؤخرا. ففي يوليو، أعلن البيت الأبيض أنه يعاني من "قصور وريدي مزمن" بعد فحص أُجري له بسبب تورم في ساقيه.

وفي مذكرة، أشار البيت الأبيض إلى أن الصور الأخيرة أظهرت كدمات طفيفة على يده، معتبرا أن ذلك "يتماشى مع تهيج بسيط في الأنسجة الناعمة نتيجة كثرة المصافحة واستخدام الأسبرين، الذي يتناول كجزء من برنامج وقائي للقلب والأوعية الدموية".

وإلى جانب ذلك، نجا ترامب من محاولتي اغتيال خلال حملته لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وليست هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها تقارير زائفة عن وفاته عبر منصاتى التواصل. ففي سبتمبر 2023، تم اختراق حساب ابنه دونالد ترامب جونيور على منصة "إكس"، ونشر المخترق رسالة مزيفة تزعم وفاة والده وترشحه هو للرئاسة