العالم اليوم - فيديو.. خروج قطار عن مساره قرب الضبعة بمصر وسقوط ضحايا

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. خروج قطار عن مساره قرب الضبعة بمصر وسقوط ضحايا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 أغسطس 2025 06:27 مساءً - ارتفعت حصيلة ضحايا حادث خروج قطار ركاب عن مساره غربي مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، اليوم السبت، إلى 3 وفيات و54 مصابًا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة المصرية.

ووقع الحادث عند الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال، حيث خرجت 7 عربات من القطار رقم 1935 القادم من مرسى مطروح إلى القاهرة عن القضبان، ما أدى إلى انقلاب عربتين منها. وأفادت مصادر رسمية بأن الحادث نتج عن اصطدام القطار بلودر أثناء مروره في منطقة زاوية العوامة بالضبعة.

وقالت وزارة الصحة إن نحو 30 سيارة إسعاف مجهزة هرعت إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي الضبعة المركزي ورأس الحكمة المركزي، بينما نُقلت جثامين الضحايا إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة تحت تصرف النيابة العامة.

وأعلنت هيئة سكك حديد مصر الدفع بالأطقم الفنية والمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة على خط مطروح – محرم بك، التي توقفت بالكامل عقب الحادث.

كما وجه وزير الصناعة والنقل بتشكيل لجنة فنية عاجلة للتحقيق في ملابسات الحادث، مشددًا على توقيع أقصى العقوبات على المتسببين، بما في ذلك الفصل الفوري لمن تثبت مسؤوليته.