العالم اليوم - الحوثيون يؤكدون اغتيال رئيس الحكومة ووزراء في ضربة إسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر الحوثيون يؤكدون اغتيال رئيس الحكومة ووزراء في ضربة إسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 أغسطس 2025 06:27 مساءً - أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، السبت، مقتل رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، في غارات إسرائيلية قالت إنها استهدفت ورشة عمل حكومية غربي اليمن يوم الخميس الماضي.

وقالت رئاسة الجمهورية التابعة للحوثيين في بيان: "نعلن استشهاد المجاهد أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء مع عدد من رفاقه الوزراء، العدو الإسرائيلي استهدف رئيس الوزراء وعددا من رفاقه الوزراء في ورشة عمل اعتيادية لتقييم نشاط الحكومة وأدائها خلال عام من عملها."

وأضاف البيان أن عدداً من الوزراء أصيبوا بجروح متوسطة وخطيرة ويخضعون للعناية الطبية، مؤكداً أن المؤسسات الحكومية ستواصل عملها رغم الخسائر، وأن "دماء الشهداء ستكون دافعاً للسير على نفس الطريق."

كما جدد الحوثيون موقفهم المؤيد لحركة حماس وقطاع غزة، مشيرين إلى أنهم "مستمرون في بناء قواتهم المسلحة وتطوير قدراتها لمواجهة التحديات والأخطار."