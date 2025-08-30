العالم اليوم - إعلام إسرائيلي: استهداف أبو عبيدة بغارة جوية على غزة

انتم الان تتابعون خبر إعلام إسرائيلي: استهداف أبو عبيدة بغارة جوية على غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 أغسطس 2025 08:24 مساءً - أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم"، يوم السبت، أن الغارة الجوية التي استهدفت شقة سكنية في حي الرمال في غزة كانت محاولة إسرائيلية لتصفية الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة.

كما أكدت قناة 12 الإسرائيلية، أن هدف محاولة الاغتيال في قطاع غزة كان الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينة "وفا": أن "مواطن استشهد وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة".

وأفادت بأن القصف استهدف بناية سكنية قرب مفترق التايلندي في حي الرمال، غرب المدينة.