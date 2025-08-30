نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: لست واثقًا من اجتماع بوتين وزيلينسكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم ثقته بانعقاد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، مؤكدا أن الاتصالات الثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن مستمرة.

قال ترامب في مقابلة مع صحيفة "Daily Caller": "سيكون هناك اتصالات ثلاثية. لا أعرف ما إذا كان سيجري لقاء ثنائي، ولكن سيكون اتصالات ثلاثية أمريكية روسية أوكرانية".

وأضاف: "لكن كما تعلمون، أحيانا لا يكون الناس مستعدين لذلك"، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يرى حلا للنزاع الأوكراني.

وتابع الرئيس الأمريكي: "سأقول ذلك مستخدما التشبيه الذي استخدمته عدة مرات: لديك طفل، وهناك طفل آخر في الساحة، أو في الملعب، وهما يكرهان بعضهما البعض، ويبدآن بالتأرجح، وتريد منهما التوقف، فيستمران. بعد قليل، سيكونان سعيدين جدا بالتوقف. هل تفهمون ذلك؟ الأمر يكاد يكون كذلك".

مؤكدا أنه "أحيانا يضطران للقتال قليلا قبل أن تتمكنوا من إيقافهما. لكن هذا (الأزمة) مستمر منذ فترة طويلة. ومات الكثير من الناس".