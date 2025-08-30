نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- اغتيال سياسي يهز اليمن.. مقتل رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وعدد من وزرائه في قصف إسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مقتل رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وعدد من وزرائه في قصف إسرائيلي

تشهد الساحة اليمنية تطورًا خطيرًا بعد إعلان جماعة الحوثي مقتل رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية، وُصفت بأنها استهدفت ورشة عمل حكومية غربي اليمن.

ويعكس هذا الحدث تصاعدًا غير مسبوق في المشهد الإقليمي، إذ يربط بين الحرب الدائرة في غزة والعمليات العسكرية التي امتدت إلى اليمن، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والعسكري في المنطقة.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على صنعاء ومناطق أخرى، وتصاعد الدعم الحوثي لحركة حماس، ليطرح تساؤلات حول مستقبل الصراع الإقليمي والقدرة على احتوائه.

تفاصيل الغارة الإسرائيلية على اليمن

أعلنت رئاسة الجمهورية التابعة لجماعة الحوثي، مساء السبت، أن رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي استشهد مع عدد من الوزراء إثر غارة إسرائيلية يوم الخميس الماضي.

ووفق البيان الرسمي، فقد استهدفت الغارة ورشة عمل اعتيادية كانت مخصصة لتقييم نشاط الحكومة وأدائها خلال عام كامل من عملها.

وأكدت المصادر أن الغارة لم تقتصر على إيقاع قتلى، بل أسفرت أيضًا عن إصابة عدد من الوزراء بجروح متفاوتة، بعضهم في حالة خطيرة، ويخضعون حاليًا للعناية الطبية.

الموقف الرسمي للحوثيين بعد الحادثة

في بيانها، شددت قيادة الحوثيين على أن المؤسسات الحكومية ستواصل عملها رغم الخسائر، مشيرة إلى أن "دماء الشهداء ستكون دافعًا للاستمرار على نفس الطريق". وأكدت الجماعة أن استهداف الحكومة لن يثنيها عن مواصلة مشروعها السياسي والعسكري.

الغارات الإسرائيلية على صنعاء وتطور الموقف الإقليمي

لم تكن هذه الغارة الأولى من نوعها، فقد سبقتها ضربات إسرائيلية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومواقع تابعة للحوثيين، شملت قيادات بارزة مثل رئيس الأركان ووزير الدفاع.

وتكشف هذه التطورات تكشف عن اتساع رقعة الصراع من غزة إلى اليمن، وهو ما يعكس رغبة إسرائيل في تقويض النفوذ الحوثي الذي يعلن دعمه الكامل لحركة حماس وقطاع غزة.

تجديد الحوثيين دعمهم لغزة

بالتوازي مع إعلان الخسائر في صفوفهم، جدد الحوثيون موقفهم الداعم للمقاومة الفلسطينية، مؤكدين أنهم "مستمرون في بناء قواتهم المسلحة وتطوير قدراتها لمواجهة التحديات والأخطار".

ويعزز هذا الموقف الربط بين الجبهتين اليمنية والفلسطينية في إطار الصراع مع إسرائيل.