العالم اليوم - إسرائيل تعلن استعادة جثمان جندي من غزة بعملية خاصة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 أغسطس 2025 01:21 صباحاً - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) نفذا عملية خاصة في قطاع غزة أسفرت عن استعادة جثمان الجندي عيدان شاتفي، الذي كان قد قُتل في هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وأوضح البيان أن عملية التعرف على الجثمان استُكملت في معهد الطب الشرعي، قبل السماح بالإعلان عن إعادته إلى إسرائيل.

وأضاف نتنياهو: "عيدان كان طالبا موهوبا في الاستدامة والحوكمة، ورجلا شجاعا. في السابع من أكتوبر، حضر مهرجان النوفا الموسيقي، وعندما بدأ الهجوم هرع للنجاة وإنقاذ العديد من الحضور. في هذه العملية، قُتل واختطفت جثته من قبل حركة حماس إلى غزة."

وتابع رئيس الوزراء: "مع الشعب الإسرائيلي بأكمله، أتقدم أنا وزوجتي بأحر التعازي لعائلة شاتفي. وأعرب مجددا عن تقديري للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام على عملهما الدؤوب والشجاع."

ووفق مكتب نتنياهو، فقد أُعيد حتى الآن 207 من المختطفين إلى إسرائيل، بينهم 148 على قيد الحياة.

وأكد رئيس الوزراء أن إسرائيل ستواصل "العمل بلا كلل وبحزم بمختلف الطرق لإعادة جميع المختطفين – أحياء وأمواتا."